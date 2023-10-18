أزمة حادة في توفير مياه الشرب مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

يصطف الفلسطينيون بمناطق عديدة في غزة للحصول على مياه للشرب والاستخدام اليومي في ظل أزمة مياه حادة يشهدها القطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 12 يوما.

وتشهد غزة حاليا أزمة مياه، بعد أن قرر وزير الدفاع الاسرائيلي (يوآف غالانت) في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري -ثالث أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع- فرض حصار شامل على غزة.

وقال الوزير الإسرائيلي في قراره بتشديد الحصار على القطاع “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود”، وبموجب ذلك أوقفت شركة إسرائيلية إمدادات مياه الشرب التي تصل إلى بعض مناطق القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، يوم الاثنين الماضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى القطاع منذ بدء عدوانها.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم إن قطاع غزة يعاني أزمة حادة جدا في توفر مياه الشرب مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف في بيان “الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة، وذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياتهم”.

"والله يا أخي أني مشفق عليكم وأنتم تشاهدوننا ونحن نـ ـذبــح".. مدير عام الصحة في #غزة ينهار باكيا على الهواء بعد مجـ ــزرة #مستشفى_المعمداني#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/l0ifzzXryd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2023

الأونروا تحذر

وأمس الثلاثاء، حذرت وكالة الأونروا في بيان من خطورة انقطاع مياه الشرب في غزة على حياة المدنيين، وارتفاع مخاطر الجفاف والأمراض المعدية نظرا لانهيار خدمات الصرف الصحي مع إغلاق آخر محطة لتحلية مياه البحر.

وقالت مديرة الإعلام في الأونروا جولييت توما “لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 أكتوبر، لا وقود ولا طعام ولا ماء ولا أي نوع آخر من المساعدات”.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من ظهور أوبئة خطيرة داخل القطاع، بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر.

وبعد يومين من إطلاق حربها المستمرة على غزة، أغلقت السلطات الإسرائيلية خطوط المياه وفصلت خطوط الكهرباء عن القطاع الذي يعاني سكانه أزمة كبيرة في ظل نقص الخدمات الأساسية، وسط تحذيرات بلديات المدينة من حالة عطش.