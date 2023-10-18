إضراب شامل يعم الضفة الغربية تنديدا بالعدوان المتواصل على غزة

عمّ إضراب عام، محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وبالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني في غزة.

وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، جميع مناحي الحياة، حيث أُغلقت الجامعات والبنوك والمصارف والمحلات التجارية.

وعّم الحداد الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية في الضفة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام لثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع الشهداء.

يأتي ذلك وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع قوات الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين بالضفة الغربية.

وشهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.