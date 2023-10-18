الصحة العالمية تحذر: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الوضع في قطاع غزة “يصبح خارج السيطرة” بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال غيبريسوس “مع كل ثانية نتأخر فيها عن إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا”، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأشار المسؤول الأممي في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم تسجيل خسائر بالأرواح في كل ثانية تأخير في إيصال المساعدات الطبية إلى غزة.

The situation in #Gaza is spiralling out of control. Every second we wait to get medical aid in, we lose lives. For 4 days @WHO supplies have been stuck at the border. We need immediate access to start delivering life-saving supplies. We need violence on all sides to stop. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 18, 2023

وقال إن الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة إلى غزة تنتظر في الحدود على الجانب المصري منذ 4 أيام، مؤكدا الحاجة الماسّة إلى البدء بإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة، ودعا إلى وقف العنف.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن أكثر من 500 استُشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

“مئات الأشخاص قُتلوا بشكل وحشي”

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تعليقا على قصف المستشفى المعمداني “تخونني الكلمات، فالمئات من الأشخاص قُتلوا بشكل وحشي في ضربة جوية مروّعة استهدفت المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة”.

وأضاف “إن من بين القتلى مرضى وعمال صحة وعائلات لجأت إلى المستشفى ومحيطه، ومن جديد تكبّد الأكثر عرضة للخطر أكبر الخسائر، هذا الواقع غير مقبول على الإطلاق”.

◀︎ شيخ الأزهر يطلق حملة لإغاثة #غزة تحت شعار “جاهدوا بأموالكم وانصروا #فلسطين” التفاصيل👇 https://t.co/YJlE6eaT0S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2023

وأشار إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر قصف مدرسة تابعة لوكالة أونروا في مخيم المغازي للاجئين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، التي كانت بمثابة مأوى لنحو 4 آلاف شخص من الباحثين عن ملجأ.

وأكد المسؤول الأممي أن “للمستشفيات قدسيتها” ويجب حمايتها مهما كان الثمن، وقال “حتى هذه اللحظة، لا ندرك حجم هذه المجزرة، ولكن ما هو مؤكَّد حتما هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف فورا”.