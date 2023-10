الصحة العالمية تحذر: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الوضع في قطاع غزة “يصبح خارج السيطرة” بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال غيبريسوس “مع كل ثانية نتأخر فيها عن إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا”، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأشار المسؤول الأممي في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم تسجيل خسائر بالأرواح في كل ثانية تأخير في إيصال المساعدات الطبية إلى غزة.

