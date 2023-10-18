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الصحة العالمية تحذر: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

جثث شهداء قُتلوا في مستشفى المعمداني بوسط غزة- 18 أكتوبر (الفرنسية)
18/10/2023

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الوضع في قطاع غزة “يصبح خارج السيطرة” بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال غيبريسوس “مع كل ثانية نتأخر فيها عن إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا”، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأشار المسؤول الأممي في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم تسجيل خسائر بالأرواح في كل ثانية تأخير في إيصال المساعدات الطبية إلى غزة.

وقال إن الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة إلى غزة تنتظر في الحدود على الجانب المصري منذ 4 أيام، مؤكدا الحاجة الماسّة إلى البدء بإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة، ودعا إلى وقف العنف.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن أكثر من 500 استُشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

“مئات الأشخاص قُتلوا بشكل وحشي”

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تعليقا على قصف المستشفى المعمداني “تخونني الكلمات، فالمئات من الأشخاص قُتلوا بشكل وحشي في ضربة جوية مروّعة استهدفت المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة”.

وأضاف “إن من بين القتلى مرضى وعمال صحة وعائلات لجأت إلى المستشفى ومحيطه، ومن جديد تكبّد الأكثر عرضة للخطر أكبر الخسائر، هذا الواقع غير مقبول على الإطلاق”.

وأشار إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر قصف مدرسة تابعة لوكالة أونروا في مخيم المغازي للاجئين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، التي كانت بمثابة مأوى لنحو 4 آلاف شخص من الباحثين عن ملجأ.

وأكد المسؤول الأممي أن “للمستشفيات قدسيتها” ويجب حمايتها مهما كان الثمن، وقال “حتى هذه اللحظة، لا ندرك حجم هذه المجزرة، ولكن ما هو مؤكَّد حتما هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف فورا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات