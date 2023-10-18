قادة مسلمون في الهند يدعون المجتمع الدولي لوقف سفك الدم الفلسطيني

أصدر 13 زعيمًا مسلمًا بارزًا من مذاهب وجماعات مختلفة في الهند بيانًا مشتركًا يدعون فيه المجتمع الدولي إلى وقف سفك الدماء في فلسطين، والامتثال للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان “نعبر عن قلقنا البالغ بشأن وضع فلسطين وخاصة غزة، وندين بشدة قتل الأبرياء بشكل مستمر، بما في ذلك الأطفال والنساء، وانقطاع الكهرباء والدواء، والقصف المستمر للمناطق المأهولة بالسكان، ومحاولة نهجير سكان غزة”.

وأضاف البيان أن إسرائيل قامت “بطرد الفلسطينيين من أراضيهم وارتكبت جرائم وحشية ضدهم على مدى السبعين عامًا الماضية”.

وتابع أن “تأسيس مستوطنات جديدة وتدنيس المسجد الأقصى والسياسات العدوانية الأخرى تعتبر أكبر العقبات أمام السلام في المنطقة”.

يأتي البيان بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية مستمرة في غزة منذ أطلقت حركة حماس عملية “طوفان الأقصى”.

وحث الزعماء المسلمين أيضًا السلطات الهندية على عدم التحول عن سياستها الصديقة لفلسطين والمعادية للاستعمار.

يذكر أنه منذ تولي حزب بهاراتيا جاناتا السلطة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أبدى أنصار التيار الحالي إعجابهم بحكومة إسرائيل وتجاهلًا لفلسطين.