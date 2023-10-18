متحدث باسم الجهاد الإسلامي يفنّد الرواية الإسرائيلية حول مستشفى المعمداني (فيديو)

فنّد متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، المزاعم الإسرائيلية حول قيام الحركة بتفجير خاطئ لصاروخ أدى لانفجار في مستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء أدى لاستشهاد المئات.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو عماد الرفاعي، خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء “لا يمكن لعاقل أن يصدق الادعاء الإسرائيلي بأن المقاومة هي سبب مجزرة مستشفى المعمداني”.

أبرز تصريحات أبو عماد الرفاعي: