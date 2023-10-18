متحدث باسم الجهاد الإسلامي يفنّد الرواية الإسرائيلية حول مستشفى المعمداني (فيديو)
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18/10/2023
فنّد متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، المزاعم الإسرائيلية حول قيام الحركة بتفجير خاطئ لصاروخ أدى لانفجار في مستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء أدى لاستشهاد المئات.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو عماد الرفاعي، خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء “لا يمكن لعاقل أن يصدق الادعاء الإسرائيلي بأن المقاومة هي سبب مجزرة مستشفى المعمداني”.
أبرز تصريحات أبو عماد الرفاعي:
- الجيش الإسرائيلي هو الذي هدد بقصف المستشفيات، وهو الذي قصف بعض المستشفيات في قطاع غزة وما زال يهدد بقصفها.
- الرواية الإسرائيلية لم تعد مقبولة، ولم تعد تنطلي على أحد، وهي روايات بنيت على الكذب والتضليل.
- الإعلام الإسرائيلي يمتلك الدعاية الكاذبة دوما ويحاول أن يفبرك الكثير من الأكاذيب، وحاول ترويج الأكاذيب من قبل عن المقاومة.
- الإعلام الإسرائيلي خرج للعالم من قبل وقال إن المقاومة تقطع الرؤوس وتختطف الأطفال، وسرعان ما اتضحت روايتهم الكاذبة حول الأمر.
المصدر : الجزيرة مباشر