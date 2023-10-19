أغلبهم من الأطفال.. شهداء وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي في جنوب قطاع غزة (فيديو)

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة وسط خان يونس في قطاع غزة، في استمرار لعدوانه المتواصل على سكان القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر، سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين، وأغلبهم من النساء والأطفال، إلى مستشفى خان يونس.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن شهداء ارتقوا وأصيب عشرات الجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل لعائلة “أبو عودة” في حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع.

وقالت إحدى المصابات لمراسلة الجزيرة مباشر غالية حمد “كنا نائمين في بيتنا وجاء القصف فوق رؤوسنا، هذا عمل لا يطاق، هذا قمة الإجرام”. وأضافت “بدنا حل.. الله يحمينا وينصرنا”.

من جانبها قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في حق المدنيين.

ولليوم الثالث عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، وذلك بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.