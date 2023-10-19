أم فلسطينية تحتضن طفلتها تحت الأنقاض بعد قصف الاحتلال منزلها في غزة (شاهد)

أظهرت لقطات تلفزيونية أم فلسطينية تحتضن طفلتها تحت أنقاض منزلها الذي ضربته غارة إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال.

وتظهر اللقطات الأم، التي ضربتها الغارة وأطفالها خلال نومهم، وهي تضع قطعة قماش تستر بها رأسها وفي نفس الوقت تحاول إنقاذ ابنتها من تحت الأنقاض.

وتهدم المنزل فوق رؤوس ساكنيه بينما كانوا نائمين في الليل، بينما هرع المسعفون والأهالي لانتشالها هي وطفليها من بين حطام البيت.

ولليوم الثالث عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

كما يواصل الاحتلال قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.