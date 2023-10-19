اليوم الـ 13 من طوفان الأقصى.. القسام تقصف أسدود وتل أبيب برشقات صاروخية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ظهر اليوم الخميس، أنها قصفت قاعدة “رعيم” العسكرية وموقع “إسناد صوفا” بالصواريخ وقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت مدينة تل أبيب الإسرائيلية بالصواريخ، ردًّا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، إن وحدة الهندسة فجرت عددا من العبوات الناسفة في جرافات وآليات الاحتلال العسكرية على محور المنشية وألحقت بها إصابات مباشرة.





ولليوم الثالث عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس بحملة مداهمات واعتقالات مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى.