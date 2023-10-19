شاهد.. شباب من غزة ينقلون المصابين بقصف الاحتلال على عربات تجرها دواب

نقل شباب من قطاع غزة في فلسطين جرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي على عربات تجرها الدواب، بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

وأظهرت مقاطع فيديو جرحى في غزة ينزفون وملابسهم ملطخة بالدماء، وهم على عربة مجرورة في الطريق إلى أحد المستشفيات.

ونقل الشباب أحد المصابين وهو فاقد للوعي بعد إصابته جراء القصف. وتأتي صواريخ الاحتلال على المنازل والبنايات فتحول الشوارع إلى دمار كامل؛ مما يمنع دخول السيارات إلى تلك المناطق.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لليوم الثالث عشر، قصفه العنيف والمكثف لقطاع غزة المحاصر؛ ولا تزال مئات الجثث تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 3569، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، وإن عدد الشهداء في محافظات الضفة قد ارتفع إلى 69.

‎وأضافت أن أكثر من 12 ألف مواطن أصيبوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وأن عدد المصابين في الضفة بلغ نحو 1300.