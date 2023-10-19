شقيقته ترتجف خوفا.. طفل يصرخ وينادي والده أثناء علاج جروحه في غزة (فيديو)

طالت الغارات العنيفة المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من غزة، الأطفال خاصة؛ فجعلت معاناة الأهالي مضاعفة.

وأظهر مقطع فيديو، معاناة طفل أصيب اليوم الخميس بغارة إسرائيلية على منزل عائلة بريكة غرب مدينة رفح جنوبي غزة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

"والله حرام"… طبيبة فلسطينية تنهار بسبب مشاهد الأطفال الذين قـــ ـتلهم الاحـــتلال

#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/m4mFMP7G0c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2023

وبينما كان الطبيب يعالج جروح الطفل المصاب (حسن) ظل يبكي وينادي والده “بدي بابا”، وكانت شقيقته الصغيرة تحاول تهدئته والغبار يغطي جسمها النحيل.

وكانت الطفلة (تالا) المغطاة بالتراب والخارجة لتوها من آثار غارة إسرائيلية تواسي شقيقها بالتربيت عليه، في حين أخذ الطفل يبكي ويناديها وينادي والده، ويحاول النظر إلى جرح في رجله والطبيب يعالجه.

ومع قلة حيلتها إزاء صراخ شقيقها المؤثر، أخذ جسمها النحيل يرتجف وهي تبكي دون دموع والغبار يغطي وجهها ويديها.

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شاهد الفيديو 🔻https://t.co/DTrMujvELf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2023

استمرار ارتقاء الشهداء في غزة

واستشهد عشرات المواطنين، فجر اليوم الخميس، بغارات لطيران الاحتلال الحربي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على منازل المواطنين في رفح، أدت إلى ارتقاء أكثر من 30 شهيدا من عائلات بريكة، وحسونة، وضهير، إضافة إلى عشرات من المصابين، نقلوا إلى مستشفى الشهيد “أبو يوسف النجار”.