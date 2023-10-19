5 شهداء في الضفة الغربية برصاص الاحتلال وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، في الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر للجزيرة مباشر أن الفتى طه محاميد (16عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، قد ارتقى شهيدا، بعد أن أصابته قوات الاحتلال بالرصاص وتركته ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين؛ مما أدى إلى إصابة طه محاميد، كما أصيب والده في القدم عند محاولته إنقاذه.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أحمد منير صدوق (14عاما) من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، قد استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

وأضافت الوكالة أن جنودا إسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي صوب الشبان؛ مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بينهم الشهيد صدوق، مشيرة إلى اعتقال عدد من المواطنين بينهم عمال من غزة.





من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 32 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية، وأشار إلى أن الإصابات تنوعت بين الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، فضلا عن الرصاص المطاطي.

إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات مكثفة في مدن وبلدات الضفة، طالت 88 فلسطينيا بينهم 3 صحفيين.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، أن بين المعتقلين القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، والنائب في المجلس التشريعي الشيخ نايف الرجوب.

وأكدت المصادر أن الصحفيين الذين تم اعتقالهم هم علاء الريماوي، وعماد أبو عواد، وعلاء الربعي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استشهد 64 فلسطينيا وأصيب حوالي 1250 آخرون في الضفة فقط، في مواجهات مع الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وفقا لوزارة الصحة في رام الله.