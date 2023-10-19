طوفان الأقصى.. تواصل المظاهرات في جامعات مصرية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تواصلت المظاهرات الحاشدة بعدد من الجامعات المصرية، اليوم الخميس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث عشر.

ففي جامعة عين شمس ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للاحتلال وداعمة للقدس والفلسطينيين في غزة.

وفي جامعة القاهرة وضع عدد من الطلاب أعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، ورددوا شعارات مثل “غزة غزة أرض العزة”، وندد بعضهم بقتل الأطفال والمدنيين بغارات الاحتلال الإسرائيلي، وتساءل بعض آخر بشعار “واحد اثنين الجيش العربي فين؟”.

كما قام المئات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، بأداء صلاة الغائب على شهداء القطاع الذين استشهدوا جراء قصف الاحتلال.

وعقب الانتهاء من صلاة الغائب، تعالت الدعوات داخل جامعة القاهرة، بالمغفرة والرحمة للشهداء، والنصر للمقاومة.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى استشهاد 3478 شخصًا على الأقل معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، حسب السلطات المحلية في القطاع الذي تحذّر منظمة الصحة العالمية من حدوث “كارثة” إنسانية فيه.