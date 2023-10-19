عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية متواصلة على منازل المواطنين في قطاع غزة (فيديو)

استشهد عشرات الفلسطينيين فجر اليوم الخميس، بالهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث شنّ طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية اليوم الخميس عددا من الأبراج السكنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، كما شنّت غارات على عدد من المنازل وسط مدينة خان يونس.





وسقط عدد من الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال عدة منازل شمال غزة، حيث شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا بشمال القطاع ومناطق أخرى في قطاع غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال غارات على منازل المواطنين في رفح، أدت إلى استشهاد أفراد من عائلات بريكة وحسونة وضهير، إضافة إلى عشرات الإصابات.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين، ليلة الخميس وأصيب آخرون بقصف الطائرات الإسرائيلية، لمدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.





وسقط شهداء وجرحى جراء قصف استهدف محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة، وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا في تل السلطان غرب رفح، وهناك أنباء عن إصابات ومفقودين.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة على منصة تليغرام بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة المدهون في مخيم جباليا بشمال القطاع، كما استهدفت غارة إسرائيلية موقعا وسط مدينة خان يونس.

“كل الدول مش راضية تتحرك”.. مسنّة فــلسطينية تستصرخ العالم بسبب قــ ـصف الاحتلال للمستشفيات والمدارس #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/RYTU0WEO7Z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2023

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في منشور على فيسبوك إن ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ورفح معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفيات جراء قصف عدة منازل متفرقة شمال غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا بشمال القطاع، استهدفت منزل عائلة المدهون.