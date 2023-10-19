“علي عايش”.. أب مصاب في غزة يتفاجأ بخروج رضيعه حيا من تحت الأنقاض (فيديو)

تفاجأ أب في قطاع غزة بخروج ابنه الرضيع من تحت الأنقاض سليما، وكان الأب المصاب يتلقى الإسعافات الأولية في المستشفى بعد تعرضه وعائلته لقصف الاحتلال الإسرائيلي.

كان الأب تحت تأثير الصدمة، عندما دخل إلى غرفة الطوارئ رجال الإنقاذ من الدفاع المدني حاملين الرضيع، بينما أحد أفراد العائلة يتبعهم ليزف الخبر للأب قائلا “علي عايش”.

انهار الأب باكيا وهو يرد “اعطيني ياه”، أخذ الرجل المكلوم رضيعه وضمّه إلى صدره بحرقة مرددا “يا حبيبي يا ابني”. وتمكّن الفريق الطبي من أخذ الرضيع من حضن والده بصعوبة، حتى يقدم له الإسعافات الأولية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد عشرات المواطنين، فجر اليوم الخميس، في غارات لطيران الاحتلال الحربي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على منازل المواطنين في رفح، أدت لاستشهاد أكثر من 30 من 3 عائلات، إضافة إلى عشرات الإصابات نقلوا إلى مستشفى “الشهيد أبو يوسف النجار”.

وقصفت طائرات الاحتلال الطابق العلوي في برج المصري بمدينة رفح. وأفادت بأنه استشهد مواطن وأصيب 21 آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل غربي خان يونس.

وأضافت أن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفيات جراء قصف عدة منازل متفرقة شمالي غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا شمال القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة النمنم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر، اليوم الخميس، قصفه العنيف والمكثف على قطاع غزة المحاصر، ما أسفر حتى الآن عن سقوط 3478 شهيدا وأكثر من 12065 جريحا حتى الآن، بينما لا تزال مئات الجثث تحت الأنقاض.