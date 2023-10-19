غالانت: القضاء على حماس لن يكون سهلا واعترف بالفشل في منع هجومها المفاجئ

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة لن يكون سهلا وسيستغرق وقتا طويلا.

وأضاف غالانت، الخميس، أثناء حضوره لقاء مع عدد من جنوده بالقرب من الحدود مع قطاع غزة “أنا مسؤول عن النظام الأمني أنا مسؤول عنه في الأسبوعين الأخيرين، حتى في الأحداث الصعبة”.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن الوزير قوله “أنا المسؤول عن تحقيق النصر في المعركة. سنكون دقيقين وحادين وفتاكين وسنستمر حتى نكمل المهمة”.

وأضاف “اعترف بأني مسؤول عن الفشل في منع الهجوم المفاجئ الذي قامت به حماس”.

وشدد غالانت على أن هدف الحرب هو “محو حماس من الوجود، وستكون هناك خسائر لكننا سنحقق ذلك مهما طالت الحرب”، على حد قوله.