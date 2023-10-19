غزة.. حماس: طوفان الأقصى مرحلة متقدمة ولدينا الكثير من المفاجآت

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج (هشام قاسم) في بيان نشرته الحركة اليوم الخميس، أن معركة طوفان الأقصى، مرحلة متقدمة من مراحل التحرير، وقال “لدينا الكثير من المفاجآت”.

وقال إن كتائب القسام -الجناح العسكري لحكة حماس- بادرت بهذه العملية لأنها أرادت وقف الاحتلال عن كل جرائمه “لأنه لا يمكن أن تسمح باستمرارها، ولذلك جاء فشله الذريع غير مسبوق، يفوق فشله في حرب أكتوبر 73”.

وأشار عضو قيادة حركة حماس في الخارج إلى أن “الأسرى الإسرائيليين هم الفرصة الحقيقية لتبييض سجون الاحتلال وتحرير الأسرى، بعد أن أثبت طوفان الأقصى أن جيش الاحتلال من ورق وأن هزيمته ممكنة، بل بدأت”.

وقال إن هذه العملية استمرار للجهاد والمقاومة المستمرة منذ عقود طويلة، بسبب ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس المستوطنين وجيش الاحتلال ومنع الفلسطينيين من دخوله، إضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأسرى في الضفة الغربية من تنكيل.

وأوضح أن عملية طوفان الأقصى أثبتت فشل المنظومة الاستخبارية الإسرائيلية، وأظهرت هشاشة الجندي المحتل، وطرحت السؤال المصيري حول مستقبل كيان الاحتلال؛ لأنه فقد نقطة تفوقه المزعومة.

وقال القيادي في حركة حماس إن “طول أمد العدوان على غزة يظهر للجميع أن العدو المجرم يوغل في قتل المدنيين وهدم المنازل من الجو، لكن ما زال لدى المقاومة الكثير والكثير من المفاجآت”.

وأكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج (هشام قاسم) في البيان، أن الضرر الواقع في إمكانات الحركة محدود، وقال “كما أبهرنا العالم في طوفان الأقصى، فسنبهرهم إذا أقدم الاحتلال على الاجتياح البري”.





جمعة رفض التهجير

وفي هذا السياق دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل، إلى مواصلة النفير العام يوم الجمعة، وشدّ الرّحال والاعتكاف في المسجد الأقصى والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه.

كما دعت الجماهير العربية وأبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات إلى الانطلاق في حشود هادرة إلى الحدود مع فلسطين المحتلة وإعلان التضامن مع قطاع غزّة والمقاومة.

ودعت الحركة، أحرار العالم وأبناء الأمّة العربية والإسلامية إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزّة، وإدانةً للجرائم والمجازر التي تُرتكب ضدّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل.