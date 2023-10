متظاهرون يقتحمون “الكونغرس” الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

اقتحم نشطاء من حركة “صوت اليهود من أجل السلام” مقر “الكونغرس” في العاصمة الأمريكية واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الساحة الكبرى داخل مقر “الكونغرس” رفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب وسياسة إسرائيل الرامية للقضاء على الفلسطينيين.

وحسبما أفادت وسائل إعلام محلية، قامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين الذين اقتحموا المبنى.

WATCH: A group of pro Palestinian insurrectionists stormed the Capitol today. Have any of them been arrested, hunted down, or thrown in gulags yet? Will any of them get 17-22-year prison sentences? Shaking. pic.twitter.com/jOV3AFv3sq

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) October 18, 2023