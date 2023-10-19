محمد رمضان يطالب الجيوش العربية بوقف ما يجري في غزة ويثير تفاعلا عبر المنصات (فيديو)

أثارت تصريحات الفنان المصري محمد رمضان المطالب فيها بدور “فعال للجيوش العربية للتدخل لوقف الأحداث والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة”، ردود فعل واسعة وتباينًا بين المدونين حول تصريحاته تلك ومواقفه السابقة.

وقال رمضان في مقطع “الفيديو” الذي نشره على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء “ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسائل التي تجيني ونزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟”.

وتابع قائلًا “عايزين صوتنا يوصل لمين برة بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي، ونشتري غيرها حنستخدمها ايمتا؟”.

وأضاف “صوتنا يوصل لمين برة؟ احنا عايزين مين برة يدافع عننا؟ ده قمة الجُبن وقمة عدم الرجولة لما نقول إحنا عايزين نكتب بالانجلش عشان برة يعرفوا إن نحن بنتضرب، وانت فين انت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب.. مين حيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل..”.

وتفاعل المدونون عبر المنصات مع تصريحاته التي أيدها البعض، وانتقدها البعض الآخر، لما اعتبروه إساءة لمصر والدول العربية واستخفافه بالحروب.

وكتب الصحفي المصري حافظ الميرازي عبر حسابه على منصة “إكس” قائلًا “أقوى تعليق في الأزمة لفت انتباهي لم أسمعه من محمد صلاح بالإنجليزية لكن من محمد رمضان بالعامية: بيقول رمضان إن رسايل كتير بتطلب منه يقول حاجة بالإنجليزي لإنقاذ أهلنا بغزة، لكن رأيه إننا نتكلم بالعربي لحكامنا مش الأجانب اللي أمرنا ما يهمهمش، ونقول لناسنا كان لازمته إيه كل الأسلحة والدبابات والطيارات اللي بنشتريها وتقعد لما تصدي ونشتري مكانها بدون لازمة.. هي الجيوش العربية دي فايدتها إيه! طبعًا، كلام جميل بس شكله تمثيل زاد عن حده، إلا إذا كان رمضان بطّل يروح الإمارات واليونان”.

بينما علّق المحلل الرياضي أحمد عفيفي على تصريحات رمضان قائلًا: “يا سيد محمد، في الحروب الحقيقية مفيش محمد سامي يخرج لك نهاية على مزاجك، ثم تبص للكاميرا وتقول إفيه حارق موجع يبقى ترند، الحرب الحقيقية أهوال، فيه دول دخلت حروب ومرجعتش، الدول اللي أقوى اقتصاديًا وعسكريًا بمراحل من دولنا العربية بتتفادى الحرب، وانت شايف الناس سخنة فداخل تقولهم يلا نحارب عشان تكسب شوية إعجاب ساذج مندفع من ناس لما دمها بيغلي بتفقد القدرة على التفكير؟ لو هما ميعرفوش والحرب بالنسبة لهم خناقة في الشارع وبعون الله نطربقها ونجيب م الآخر فأنت المفروض شخصية مسؤولة أو تعرف شخصيات مسؤولة”.

يا سيد محمد، في الحروب الحقيقية مفيش محمد سامي يخرج لك نهاية على مزاجك تصفع فيها الاوغاد على مؤخراتهم ثم تبص للكاميرا وتقول إفيه حارق موجع يبقى ترند، الحرب الحقيقية اهوال، فيه دول دخلت حروب ومرجعتش، الدول اللي اقوى اقتصاديا وعسكريا بمراحل من دولنا العربية بتتفادى الحرب وانت شايف… https://t.co/0aw2dauSKe — عفيفي – Afify (@Ahmed1Afify) October 18, 2023

بينما قال الصحفي السوري قتيبة ياسين، عبر “فيديو” نشره عبر حسابه على منصة “إكس” ردًا على محمد رمضان قائلًا “الأسلحة التي لدى الحكومات العربية تخرج فقط عندما تتحرك الشعوب العربية للمطالبة بحريتها”، وأشار إلى أن “البلدان العربية محتلة من قبل الأنظمة العربية والتي نصبتها القوى الخارجية علينا”، وأضاف ياسين أن “هذه الحكومات التي يطالب رمضان بإخراج سلاحها لم تفكر حتى في طرد السفير الإسرائيلي لديها أو تستدعيه للاحتجاج”.

أسئلة سألها الفنان محمد رمضان وجدت نفسي معني بالإجابة عنها#غزة_تُباد #Gaza pic.twitter.com/A3QlN1dogi — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) October 19, 2023

“متى هنستخدم أسلحتنا وجيوشنا؟”.. الفنان المصري محمد رمضان يوجه رسالة للجيوش العربية ويطالبها بنصرة قطاع غزة #غزة_تحت_القصف | #مصر pic.twitter.com/Vliskxnox6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2023

محمد رمضان قال اللي مفيش واحد عربي قادر يقوله، ينصر دينك يابني pic.twitter.com/bCtpBWImlZ — 🇵🇸 مُنصف (@binmuunsif) October 18, 2023