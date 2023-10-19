مسؤول بالحزب الحزب الحاكم في أيرلندا: ما يحدث في فلسطين جرائم حرب وإسرائيل تخرق القانون الدولي (فيديو)

قال المتحدث باسم الحزب الحاكم في أيرلندا وعضو اللجنة الخارجية في البرلمان مات كارثي، إن كافة التيارات السياسية في أيرلندا تابعت مجزرة مستشفى المعمداني و”صدمنا لهول المجزرة التي استهدفت المدنيين الأبرياء”.

وأضاف كارثي في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن رسالة القوى السياسية في أيرلندا لإسرائيل والعالم هي أنه يجب “وقف قصف قطاع غزة فورًا لإيقاف المجازر بحق المدنيين هناك”.

وتابع قائلًا “نطالب بتحقيق مستقل في قصف مستشفى المعمداني”، وما حدث “جرائم حرب” ضد الفلسطينيين في غزة.

وشدد على أن إسرائيل تخرق القانون الدولي كل يوم منذ عشرات السنين.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة من الناحية السياسية والأخلاقية باتخاذ موقف أكثر شجاعة للتنديد بما يقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مثلما فعلت بخصوص التدخل الروسي في أوكرانيا.