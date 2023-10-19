مسؤول مستودع للأموات: عدد الجثث والأشلاء في غزة فاق طاقة المستشفيات (فيديو)

امتلأت مستودعات الأموات في مستشفيات قطاع غزة عن آخرها، ولم تعد قادرة على استيعاب أعداد جثث الشهداء الهائلة التي يسقطها الاحتلال الإسرائيلي كل يوم بقصفه.

وقال محمد أبو موسى، وهو عامل في مشرحة مستشفى “أبو يوسف النجار” للجزيرة مباشر، إن عدد الشهداء والجثث والأشلاء يفوق طاقة جميع مستشفيات قطاع غزة.

وأفاد أبو موسى بأن أشلاء الشهداء ملأت الثلاجات وباحات المستشفى، مؤكدا أنها كلها لأطفال ونساء، مضيفا أنهم هم أهداف الاحتلال الإسرائيلي الذي يدعي أنه يقصف المقاتلين.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد تكدس جثث الشهداء بعضها فوق بعض، وأكد موسى أن عدد الأشلاء داخل الأكفان أكثر بكثير من الجثث.

وقال إنهم “توصلوا بأجنة كانوا في بطون أمهاتهم”، قائلا “ممكن أفتح لك الآن وأطلع لك جنين عمره 7 شهور”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر جديدة فجر اليوم الخميس، في حق عائلات بريكة وضهير وحسونة أسفرت عن استشهاد 46 شخصا وجرح العشرات؛ مما أدى إلى امتلاء ثلاجة الموتى في مستشفى “أبو يوسف النجار” بمدينة رفح جنوبي غزة وتكدس جثث الشهداء في ممرات المستشفى.

وتضطر السلطات في قطاع غزة إلى دفن الشهداء في مقابر جماعية، في مشهد مؤلم، وتصوّر الجثث قبل دفنها لتسهيل معرفة أصحابها عند ما يبحث عنهم ذووهم، علمًا بأن عائلات عديدة أُبيدت بكامل أفرادها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر، اليوم الخميس، قصفه العنيف والمكثف على قطاع غزة المحاصر؛ مما أسفر حتى الآن عن سقوط 3478 شهيدا وأكثر من 12065 جريحا حتى الآن، ولا تزال مئات الجثث تحت الأنقاض.