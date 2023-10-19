مظاهرات في عواصم حوال العالم تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني بغزة (فيديو)

شهدت العديد من عواصم ومدن العالم، الأربعاء، مظاهرات حاشدة عبر المشاركون فيها عن رفضهم لعدوان جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة .

ورفع المشاركون في المظاهرات أعلام فلسطين، وطالبوا بوقف الحرب ضد المدنيين العزل ونددوا بقطع كل خطوط الحياة من مياه وكهرباء ووقود.





الأردن

وفي العاصمة الأردنية عمان تجمع نحو 10 آلاف متظاهر بالقرب من السفارة الإسرائيلية للتعبير عن غضبهم بعد استشهاد المئات في قصف على مستشفى المعمداني في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “ثورة حتى النصر” و”التطبيع خيانة” و”اطردوا السفير وأغلقوا السفارة” و”إلغاء وادي عربة” .

الشباب بالآلاف يتمكن من بدء المسير نحو السفارة الصهيونية بعد محاولة حصرهم عند المسجد الكالوتي. يا جماعة التحقوا مباشرة لعند الحشود اللي عند مدارس كامبريدج ومسجد الصالحين لأنهم أقرب بكثير على السفارة من الكالوتي. pic.twitter.com/ajCB5h6Aq8 — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) October 18, 2023

إسطنبول

وفي مدينة إسطنبول التركية تجمع المئات من المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية احتجاجا على استمرار العدوان على قطاع غزة. وتنديا بمجزرة مستشفى المعمداني.

ودان المحتجون الصمت الدولي تجاه مجزرة مستشفى المعمداني. كما طالبوا بمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.





الكويت

وفي العاصمة الكويتية نظم أعضاء من مجلس الأمة وعدد من الناشطين وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة، رفضًا لمجزرة مستشفى المعمداني منددين باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين و”رافضين لحالة الصمت العربية تجاه المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

اليونان

وانتشرت رقعة المظاهرات لتصل عددا من العواصم الأوربية، حيث شهدت العاصمة اليونان أثينا مظاهرة للتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من وسط العاصمة باتجاه السفارتين الإسرائيلية والأمريكية، المئات من المناصرين اليونانيين والعرب وأبناء الجالية الفلسطينية.

إيرلندا

ووسط إجراءات أمينة مشددة، نظم عشرات المتظاهرين في العاصمة الإيرلندية دبلن وقفة احتجاجية تنديداً بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.

الدنمارك

وفي الساحة الحمراء بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، نظم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الدانماركيين وأفراد الجالية العربية مهرجانا خطابيا للمطالبة بوقف العدوان على الفلسطينيين وفك الحصار الذي يعاني منه سكان غزة.

وهتف الحاضرون قي المهرجان بالحرية لفلسطين ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة داعين إلى السلام.

ألمانيا

وفي العاصمة الألمانية برلين قامت قوات الأمن بتفريق مظاهرة داعمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

واستخدمت قوات الأمن القنابل المطاطية لتفريق المتظاهرين ومطاردتهم عبر شوارع العاصمة.