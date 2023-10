نائبة فرنسية تطالب بسحب الجنسية من كريم بنزيما إثر تعاطفه مع غزة

أعلن نشطاء وسياسيون فرنسيون تضامنهم مع نجم كرة القدم كريم بنزيما بعد البيان الذي أصدرته نائبة عن حزب “الجمهوريين” الفرنسي تطالب فيه بسحب الجنسية منه عقب تضامنه مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

وأصدرت النائب فاليري بوير بيانا عبر حسابها على منصة إكس قالت فيه “إن العقوبة الرمزية التي يجب أن تصدر بحق بنزيما هي سحب الكرة الذهبية منه ثم سحب الجنسية”.

وجاء في بيان بوير: “لا يمكننا أن نقبل أن مواطنًا فرنسيًا مزدوج الجنسية، ومعروفًا عالميًا، يمكنه أن يسيء إلى شرفه أو حتى خيانة وطننا”.

ووصف سياسيون وناشطون بيان بوير بـ”العار الحقيقي” لأن تدوينة بنزيما تضمنت مساندة لسكان غزة، الذين يواجهون القصف ولم تتضمن أي دعم لحماس أو أي جماعة سياسية”.

وتساءل المحامي والناشط نبيل بودي عن أي أساس قانوني استندت عليه بوير في بيانها الأخير وكتب قائلا: “هناك انحطاط كبير في كرامتك وبيانك الصحفي المخزي”.

Déchéance de nationalité pour Benzema rien que ça? Et sur quelle base légale?

Et là déchéance de dignité pour vous et votre communiqué honteux. https://t.co/tMG5EKsFgi

— Nabil Boudi (@BoudiNabil) October 18, 2023