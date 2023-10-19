رويترز: هجوم بمسيرات وصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق
19/10/2023-|آخر تحديث: 19/10/202310:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
- رويترز عن مصادر أمنية: هجوم بمسيرات وصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق وسماع دوي انفجارات داخلها
- رويترز عن مسؤول أمريكي: سفينة حربية أمريكية تبحر قرب اليمن اعترضت عدة قذائف
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المصدر : وكالات