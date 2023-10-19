واشنطن تصدر تحذيرا أمنيا للأمريكيين في أنحاء العالم

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، تحذيرًا أمنيًا على مستوى العالم لرعايا الولايات المتحدة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم، واحتمال شن هجمات على الأمريكيين واستهدافهم بأعمال عنف.

ولم يشر التحذير إلى أي حدث عالمي أو حرب بعينها، لكنه يأتي وسط صراع مستمر في الشرق الأوسط بعد العدوان على قطاع غزة الذي خلّف آلاف الشهداء، وأعلنت الولايات المتحدة دعمها القوي لإسرائيل خلال تلك الحرب.

واندلعت مظاهرات في عواصم حول العالم وسط غضب عارم ضد العدوان الإسرائيلي أججه قصف يوم الثلاثاء على مستشفى المعمداني خلّف مئات الشهداء.

الرئيس الأمريكي جو #بايدن من تل أبيب: غضبت من استهداف الـ #مستشفى_المعمداني في #غزة ويبدو أن الطرف الآخر هو من قام بها pic.twitter.com/3ItTEUiqvA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2023

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين كانوا يلقون مقذوفات قرب السفارة الأمريكية في بيروت، الخميس، وحذّرت وزارة الخارجية هذا الأسبوع الأمريكيين من السفر إلى لبنان.

وفي واشنطن، قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، الخميس، إن الوزارة ترصد تزايدًا في التقارير الواردة عن التهديدات التي يتعرض لها اليهود والمسلمون والعرب في الولايات المتحدة بما يرتبط بحرب إسرائيل على قطاع غزة.