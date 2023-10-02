السودان.. تجدُّد القتال في الخرطوم والبرهان يتهم بعض السياسيين بـ”الكذب والتضليل” (فيديو)

تجدَّد القتال في العاصمة السودانية الخرطوم ومدنها، اليوم الاثنين، مع سماع دوي الانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان من مقار عسكرية تابعة للجيش السوداني وسط الخرطوم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طائرات مسيّرة تابعة للجيش السوداني قصفت بعض المواقع التي تتبع قوات الدعم السريع في أحياء متاخمة لمبنى القيادة العامة.

وقال إن المنطقة شهدت قصفًا متبادلًا بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء (المعمورة وأركويت والطائف) جنوب شرقي العاصمة الخرطوم.

اتهام القوى السياسية

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته الفرقة التاسعة عشرة مشاة بالولاية الشمالية، إن القوات المسلحة “تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني”.

واتهم البرهان بعض السياسيين بممارسة “الكذب والتضليل في سبيل دعمهم” لما وصفها بالمليشيا المتمردة، وقال “الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله، ولا وجود لأي تنظيمات، وإنما الولاء للوطن وحده”، ونوَّه إلى أن بعض السياسيين “طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه”.

وأضاف البرهان “القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم مليشيا الدعم السريع، فانتهكوا حرمات المواطنين وأرهقوا الأرواح بدواعٍ لا تستند على منطق”.

وأكد البرهان عزمه على إنجاح الفترة الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات التي سيختار فيها السودانيون من يحكمهم، حسب ما ذكر في خطاب الاثنين.

وقال في خطابه بمدينة مروي شمالي السودان، إن استجابة مواطني مروي لنداء الوطن يؤكد التفاف الشعب حول قواته المسلحة، مشددًا على ضرورة تدريب المستنفرين بصورة متقدمة ومتطورة للإسهام في الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.

ودعا “لجنة المستنفرين” في مدينة مروي -التي كان الجيش قد دعا لها في وقت سابق لتجنيد متطوعين للعمل معه- إلى تدريب المستنفرين بصورة متقدمة ومتطورة للإسهام في الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.

كما دعا خلال مخاطبته اللجنة إلى الاستفادة من الاستنفار في تقوية الوحدة الوطنية، ودعم تماسك السودانيين من خلال نبذ العصبية والقبلية والالتفاف حول قضايا الوطن.