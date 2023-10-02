“بالعصيدة والبسطيلة والحناء”.. مغاربة يحتفون بالمولد النبوي في فرنسا (فيديو)

تقول فاتن إنها تحاول أن تجعل تفاصيل هذا اليوم بأداء خاص ليكون مميزا عند الأطفال

احتفل المسلمون في أرجاء المعمورة بمولد النبي محمد ﷺ واقاموا الاحتفالات بالأناشيد الدينية وتدفقوا بأعداد كبيرة للمشاركة في هذه المناسبة الدينية.

وفي باريس التقت كاميرا الجزيرة مباشر مع أسرة مغربية تعيش في فرنسا، احتفلت بهذه المناسبة بنفس الطقوس التي يحتفلون فيها بهذه المناسبة الدينية الهامة كما في المغرب.

فاتن البوني، مغربية تعيش مع أسرتها في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وتحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف على طريقة المغاربة.

الجزيرة مباشر في ضيافة السيدة فاتن البوني التي دعتنا في هذا اليوم لتستقبلنا بكرم الضيافة بالتمر واللبن.

وفي كل عام ومع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، تدعو السيدة فاتن أهلها في فرنسا ومن أصدقاء مسلمين في مثل هذا اليوم من كل عام ليحتفوا بالذكرى، وليعكسوا جانبًا من معاني الإسلام.

ومن أبرز ما تجتمع عليه صديقات فاتن خلال هذا اليوم هو “الحناء” والتي تقدم للفتيات الصغيرات لتبقى هذه الذكرى عالقة في أذهانهن منذ الطفولة، ويقومن بترديد بعض الأهازيج التي تمدح النبي الكريم بطريقة تعهد عليها أهل المغرب في مثل هذا اليوم.

وفي هذا اليوم تطبخ بعض الأكلات الخاصة، مثل العصيدة الخاصة بالمولد النبوي و”البسطيلة والزعلوك المغربي” والدجاج المشوي.

وتقول فاتن بأنها تحاول أن تجعل تفاصيل هذا اليوم بأداء خاص ليكون مميزًا عند الأطفال حيث هم بفرنسا لا يوجد احتفال رسمي أو أجواء عامة لهذه المناسبة مثلما هو الحال في المغرب.

وتستعين فاتن بمنصات التواصل الاجتماعي في فرنسا لجمع أبناء الجالية المغربية دومًا في المناسبات ولتعكس من خلالها رسالتها التي تقول بأنها واجب عليها بأن تبرز جمال الثقافة العربية وسماحة الدين الاسلامي.

ويحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي محمد ﷺ يوم 12 من شهر ربيع أول الهجري من كل عام، وتشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في بلدان العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بالمناسبة.