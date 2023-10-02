“بالعصيدة والبسطيلة والحناء”.. مغاربة يحتفون بالمولد النبوي في فرنسا (فيديو)

تقول فاتن إنها تحاول أن تجعل تفاصيل هذا اليوم بأداء خاص ليكون مميزا عند الأطفال

احتفل المسلمون في أرجاء المعمورة بمولد النبي محمد ﷺ وأقاموا الاحتفالات بالأناشيد الدينية وتدفقوا بأعداد كبيرة للمشاركة في هذه المناسبة الدينية.

وفي باريس التقت كاميرا الجزيرة مباشر أسرة مغربية تعيش في فرنسا، احتفلت بهذه المناسبة بنفس الطقوس التي يحتفل بها المغاربة بهذه المناسبة الدينية الهامة في بلادهم.

فاتن البوني، مغربية تعيش مع أسرتها في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وتحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف على طريقة المغاربة.

الجزيرة مباشر في ضيافة السيدة فاتن البوني التي دعتنا في هذا اليوم واستقبلتنا بكرم الضيافة بالتمر واللبن.

وفي كل عام ومع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، تدعو السيدة فاتن أهلها في فرنسا وأصدقاء مسلمين في مثل هذا اليوم ليحتفوا بالذكرى، وليُظهروا جانبًا من معاني الإسلام.

ومن أبرز ما تجتمع عليه صديقات فاتن خلال هذا اليوم “الحناء” التي تقدم للفتيات الصغيرات لتبقى هذه الذكرى عالقة في أذهانهن منذ الطفولة، ويقمن بترديد أهازيج تمدح النبي الكريم بطريقة دأب عليها أهل المغرب في مثل هذا اليوم.

وفي هذا اليوم تُطبَخ أكلات معيّنة مثل العصيدة الخاصة بالمولد النبوي و”البسطيلة” و”الزعلوك المغربي”، والدجاج المشوي.

وتقول فاتن إنها تحاول أن تجعل تفاصيل هذا اليوم بأداء خاص ليكون مميزًا عند الأطفال؛ لأنه في فرنسا لا يوجد احتفال رسمي أو أجواء عامة لهذه المناسبة مثلما هو الحال في المغرب.

وتستعين فاتن بمنصات التواصل الاجتماعي في فرنسا لجمع أبناء الجالية المغربية دومًا في المناسبات ولتظهر من خلالها رسالتها، إذ تقول إن من واجبها أن تبرز جمال الثقافة العربية وسماحة الدين الإسلامي.

ويحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي محمد ﷺ يوم 12 من شهر ربيع الأول من كل عام هجري، وتشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في بلدان العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بالمناسبة.