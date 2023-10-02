تونس.. اتحاد الشغل يرفض عدم استجابة الحكومة لاستئناف مفاوضات رفع الأجور (فيديو)

دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة لكن الأخيرة لم تستجب

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأحد، عن رفضه عدم استجابة الحكومة لاستئناف المفاوضات المتعلقة برفع أجور موظفي الدولة، رغم وجود اتفاق مسبق بذلك.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة المعلمين) بمدينة الحمامات جنوب شرق العاصمة تونس، وفق فيديو نشره الاتحاد.

وتوصل الاتحاد والحكومة في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5%، وبعد ذلك دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة بهذا الشأن، لكنها لم تستجب، بحسب الطبوبي.

وقال الطبوبي “اتفقنا مع الحكومة (آنذاك) أن نعود في مايو/أيار الماضي لتقييم الاتفاقيات الحاصلة معها (في سبتمبر 2022)، لأن الاتفاقيات تمت في ظروف معينة، ولكن لم يتم الاجتماع”.

وتابع “اليوم بفعل فاعل تم تجميد الحوار الاجتماعي، في إشارة إلى المفاوضات بشأن الوضع المعيشي، إذ يعتبر الاتحاد أن القدرة الشرائية ازدادت تدهورًا، ويجب إعادة التفاوض على رفع الأجور”.

وأضاف “رئيس الجمهورية يقول إن الاتفاقيات ومحاضر الجلسات مع النقابات ليست أعلى من القانون”، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تمت بعد 25 يوليو/تموز 2021، أي بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها قيس سعيّد.

وبدأ الرئيس التونسي في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية، من أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وتوجّه الطبوبي للنقابيين، حاثًّا إياهم على الدفاع عن مصالحهم، بالقول “كل قطاع نقابي يرى في نفسه القدرة على النضال المدني والمؤطر والمنظم والناجح، وينفذ قراره بديمقراطية، نحن سنكون بجانبه”.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ أن بدأ الرئيس فرض الإجراءات الاستثنائية.