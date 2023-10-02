حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. ألسنة لهب ضخمة تلتهم المبنى وإصابات بحروق واختناق (فيديو)

تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، والسلطات تعلن السيطرة عليه

أصيب 38 شخصًا إثر نشوب حريق ضخم التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية شمال شرقي مصر، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنه تم نقل 26 مصابا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية -منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق- كما أفادت برفع حالة الاستعداد بمستشفيات المحافظة والدفع بـ50 سيارة إسعاف لموقع الحريق.

واندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره بعد، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر، وأظهرت صور نشرت على مواقع الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن سقوط قتلى جراء الحريق، علمًا بأن عناصر من قوات الأمن عادة ما يتواجدون في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

وقال بيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، أن قوات الحماية المدنية قامت بجهودها لإطفاء الحريق، حيث تم السيطرة عليه وإخماد النيران، وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى توجّه طائرتين عسكريتين إلى مكان الحريق.

50 ألف حريق سنويا

والحرائق التي غالبًا ما تنجم من ماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر التي يقطنها 105 ملايين نسمة، وتعاني البنى التحتية فيها من التهالك وضعف الصيانة.

وأدى حريق عرضي في أغسطس/آب 2022، إلى مقتل 41 شخصًا داخل كنيسة في شارع بحي شعبي في القاهرة.

وفي مارس/آذار 2021، قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا جراء حريق في مصنع للنسيج في الضواحي الشرقية للقاهرة. وفي عام 2020، تسبب حريقان في مستشفيين إلى مقتل 14.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي فقد بلغ عدد حوادث الحريق في مصر 49 ألفًا و341 حادثة عام 2022.

وجاءت الحرائق العارضة في المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 11 ألفا و470 حادثة بنسبة 23.2%، يليه الحريق بسبب الإهمال بعدد 5 آلاف و562 حادثة بنسبة 11.3%.

وبحسب الجهاز جاءت أهم المسببات الرئيسية للحرائق أعقاب السجائر وأعواد الكبريت والمواد المشتعلة بنسبة 29.3%، والماس الكهربائي بنسبة 19.1%.

وبلغ عدد المتوفين من ضحايا حوادث الحريق 203 خلال 2022، بينما بلغ عدد المصابين 855.