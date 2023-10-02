رواج واسع لتصريحات السيسي عبر مواقع التواصل.. ماذا قال؟ (فيديو)

تصريحات الرئيس المصري جاءت ضمن سلسلة أخرى أطلقها خلال “مؤتمر حكاية وطن” الذي يفترض أن يستعرض “إنجازات” النظام منذ 2014

حظيت تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر لاستعراض مشروعات البنية التحتية في البلاد، بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مع اقتراب التجهيزات لانتخابات الرئاسة المقررة نهاية العام الجاري.

وقال السيسي في تعقيب بعد استعراض وزيري النقل والإسكان للمشروعات وحجم الإنفاق على تلك المشروعات، إن تكلفة هدم البلاد أرخص من بنائها مدللًا على ذلك بمثال قال إنه ضربه خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء، صباح الأحد، أي نفس يوم انعقاد جلسة المؤتمر.

ومضى السيسي شارحًا مثاله قائلًا “قلت للمجلس الأعلى للقضاء في الصباح إنني يمكنني هدم مصر بمبلغ 2 مليار جنيه فقط، فاستغربوا للغاية”.

وتابع “قلت لهم يمكنني أن أعطي جرعة مخدرات ومبلغ 20 جنيها (نحو نصف دولار) وعقاقير ترامادول المخدرة لنحو 100 ألف شخص يعانون من ظروف مالية واجتماعية صعبة. ويمكنهم النزول إلى الشوارع لصناعة حالة”.

واستطرد الرئيس المصري شارحًا المثال “سأزيد المبلغ لأن الظروف أصبحت صعبة وسأعطيهم 1000 جنيه (نحو 33 دولار) وسيقضون في الشوارع 10 أسابيع. هذا سيكلفني مليار جنيه. ولو أعطيتهم 100 جنيه فقط يمكنني حشد مليون شخص لمدة 10 أسابيع”.

وتابع السيسي أنه “يمكن هدم بلد قوامها 100 مليون نسمة أو 105 ملايين نسمة بمبلغ مليار جنيه يوازي 30 مليون دولار وهو ما ينفقه بعضهم في حفلة”، على حد وصف الرئيس المصري.

وقال السيسي إن إنفاقه 85 مليار جنيه لأسر فقيرة لبناء مساكن لهم بدلًا من الإقامة في الشوارع ومنازل من الصفيح، أمر مبرر على الرغم من الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد، مبررًا ذلك بأنه “أمن قومي”.

تصريحات الرئيس المصري حظيت برواج وجدل واسع عبر المنصات، وتحدّث مدوّنون عن حذف هذا المقطع من وسائل التواصل لكن لم يرد أي تعليق رسمي بعد بشأن القصة.

وجاءت التصريحات ضمن سلسلة من تصريحات أخرى أطلقها السيسي خلال “مؤتمر حكاية وطن” الممتد على مدار أيام والمفترض أن يستعرض “إنجازات” الحكومة والنظام في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن.

وكان السيسي قد قال يوم السبت الماضي إن المصريين أمامهم فرصة للتغيير في انتخابات الرئاسة القادمة المقررة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال السيسي بعدها إنه “لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة ما تأكلش وما تشربش، ما ناكلش وما نشربش. لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان، أوعوا يا مصريين متقدموش، وأوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن”.