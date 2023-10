منح جائزة نوبل في الطب للمجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان

منحت هيئة جائزة نوبل في الطب، اليوم الاثنين، العالمة المجرية كاتالين كاريكو والعالم الأمريكي درو وايزمان الجائزة العالمية المرموقة لعام 2023 تقديرًا لاكتشافاتهما التي ساعدت على تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو “الرنا المرسال” بشكل فعال ضد فيروس كورونا.

وتُعدّ هذه الجائزة إحدى أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، وتحدد الفائزين بها جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

“For the 20 years that we worked together before anybody knew about us or cared it was literally the two of us sitting side by side at a bench and working together.

Usually at 3 or 5am we would be emailing each other with new ideas.”

– 2023 medicine laureate Drew Weissman on… pic.twitter.com/WF3hNLJbK3

