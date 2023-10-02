منح جائزة نوبل في الطب للمجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان

تقديرًا لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا

منحت هيئة جائزة نوبل في الطب، اليوم الاثنين، العالمة المجرية كاتالين كاريكو والعالم الأمريكي درو وايزمان الجائزة العالمية المرموقة لعام 2023 تقديرًا لاكتشافاتهما التي ساعدت على تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو “الرنا المرسال” بشكل فعال ضد فيروس كورونا.

وتُعدّ هذه الجائزة إحدى أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، وتحدد الفائزين بها جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

“For the 20 years that we worked together before anybody knew about us or cared it was literally the two of us sitting side by side at a bench and working together. Usually at 3 or 5am we would be emailing each other with new ideas.” – 2023 medicine laureate Drew Weissman on… pic.twitter.com/WF3hNLJbK3 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم “منحنا جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2023 لكاتالين كاريكو ودرو وايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديل قاعدة النيوكليوزيد التي ساعدت على تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال بشكل فعال ضد كوفيد-19”.

واكتشفت كاريكو طريقة تمنع الجهاز المناعي من أن الردّ على تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المصنعة في المختبر بإحداث التهابات، الأمر الذي كان يُنظر إليه في السابق باعتباره عقبة رئيسية أمام أي استخدام علاجي لهذه اللقاحات.

وأظهرت كاريكو بالتعاون مع وايزمان عام 2005 أن تعديل قاعدة النيوكليوزيد، وهي وحدات الجزيئات التي تحدد الشفرة الجينية للحمض النووي الريبوزي المرسال، يمكن أن تبقي هذا الحمض تحت رقابة الجهاز المناعي.

وقال ريكارد ساندبرج عضو الهيئة المانحة للجائزة في معهد كارولينسكا “تقدر جائزة نوبل لهذا العام اكتشافهما العلمي الأساسي الذي غير بشكل جذري فهمنا لكيفية تفاعل الحمض النووي الريبوزي المرسال مع جهاز المناعة، مما كان له تأثير كبير في المجتمع خلال الجائحة الأخيرة”.

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس الباقية لنوبل هذا العام.

ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم، الثلاثاء، مع الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء ثم الكيمياء، الأربعاء، ثم جائزة الآداب المرتقبة الخميس، والسلام الجمعة، وهي الجائزة الوحيدة التي تعلن في أوسلو. ويختتم موسم نوبل، الاثنين المقبل، بجائزة الاقتصاد.