هاجم بايدن وقاضي المحاكمة.. ترمب يعلق قبيل مثوله أمام القضاء بتهمة الاحتيال (فيديو)

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب محاكمته “المدنية”، اليوم الاثنين، بتهم تضخيم الأصول في نيويورك، بأنها “مهزلة”، كما هاجم المدعي العام الذي رفع القضية.

وقال ترمب للصحفيين أمام مبنى المحكمة، إن المحاكمة “مهزلة” وإن القاضي المكلَّف بها “وغد”.

واتهم ترمب خلَفه بايدن بأنه ليس لديه فكرة عن كيفية إدارة البلاد، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القضايا التي يتم رفعها ضده، هو “القضاء عليه ومنعه من دخول الانتخابات”.

وأضاف “لو لم أكن متقدمًا في جميع التقديرات الانتخابية، لما حدث كل ذلك، فالقضية المرفوعة ضدي تتعلق بقراري خوض الانتخابات”.

وحضر الرئيس الأمريكي السابق إلى المحكمة حيث بدأت محاكمته المدنية مع اثنين من أبنائه بتهم الاحتيال، بينما تهدد هذه القضية إمبراطوريته للأعمال في أوج حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.

ولا يمكن الحكم على ترمب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدّم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجَّح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

يشار إلى أن ترمب متهم جنائيًّا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد في شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه المثول بدءًا من 4 مارس/آذار المقبل أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرّية بعد خروجه من الرئاسة.

وجمع ترمب ثروته خلال الثمانينيات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب القمار والكازينوهات. وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهدَّدًا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته، مثل “برج ترمب” الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.

ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس إلى ترمب، إذ يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في “برج ترمب” ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى رقم 40 في شارع وول ستريت من 200 إلى 300 مليون دولار.