أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا يتفقان على ضرورة منع التصعيد في الشرق الأوسط

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا وخاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

واستقبل الشيخ تميم بن حمد، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني، على هامش انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الرياض.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا على ضرورة منع تصاعد العنف في الشرق الأوسط وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

وذكر المكتب في بيان بعد اجتماع بين الزعيمين أنهما “شددا على ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في أنحاء المنطقة”، واتفقا على “الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والماء والدواء إلى المدنيين الذين يعانون”.

وحضر المقابلة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وحضرها من الجانب البريطاني عدد من كبار المسؤولين.