الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من معبر رفح إلى إدخال المساعدات إلى غزة بأسرع وقت (فيديو)

تفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة الجانب المصري من معبر رفح -المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل- ودعا إلى إدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى القطاع.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن أول شحنة يفترض أن تبدأ الدخول يوم غد السبت، على أقرب تقدير.

سرعة وصول المساعدات

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة ألقاها أمام البوابة المصرية لمعبر رفح، تمكين شاحنات المساعدات من دخول غزة في أسرع وقت ممكن.

وقال “إننا نعمل بنشاط مع كل الأطراف، مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل أن تتحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن”، وأكد أن هناك عمليات تحقق، لكنه شدد على أن تتم بشكل فعال وسريع.

واشترطت إسرائيل -التي تفرض حصارا على غزة منذ أكثر من 16 عاما- التأكد من عدم ذهاب المساعدات إلى حركة حماس، وأن تصل إلى “المدنيين فقط في جنوب غزة” الذي طلب الجيش من سكان القطاع الانتقال إليه.

من جانبه شدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى إدخال قافلة واحدة وإنما تريد إدخال ما يكفي من شاحنات المساعدات لمساندة سكان قطاع غزة.

على شفير الهاوية

وفي اليوم الرابع عشر من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة اندلعت بعد عملية مباغتة لحركة حماس، تقول الأمم المتحدة إن سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة -نصفهم من الأطفال- أصبحوا على شفير كارثة.

يأتي ذلك بعد تشديد إسرائيل حصارها وقطع إمدادات الماء والكهرباء والوقود والغذاء عبر المعابر التي تربطها بقطاع غزة، وقد اقترب احتياطي الأغذية من النفاد.

وتنقل طائرات من جميع أنحاء العالم مساعدات غذائية وطبية منذ أيام إلى منطقة العريش المصرية، لكن لم يدخل أي من هذه الشحنات قطاع غزة، الذي بلغ فيه عدد ضحايا القصف الإسرائيلي أكثر من 4 آلاف شهيد بينهم 1500 طفل على الأقل، وعدد الجرحى أكثر من 13 ألفا.