القسام تعرض مشاهد لحوّامات استخدمتها خلال معركة طوفان الأقصى (فيديو)

عرضت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو للحوامات التي استخدمتها في استهداف آليات جيش الاحتلال، خلال معركة طوفان الأقصى.

وأظهر المقطع، مشاهد إسقاط قذائف مضادة للدروع على آليات للاحتلال داخل إسرائيل. كما أظهر عناصر من القسام وهم يجهزون إحدى الحوامات قبل تحليقها جوا، وصولا إلى إلقاء حمولتها على أحد الأهداف وإصابته بدقة. واختُتم المقطع بعبارة “وأرسل عليهم طيرا أبابيل”.

حوامات القسام التي استخدمتها في استهداف آليات الاحتلال خلال عملية طوفان الأقصى#فلسطين_الان pic.twitter.com/ynCCPtiRcH — المهرة العنيدة 🐎 (@bintalnoor29) October 20, 2023

وقبل أسبوعين، أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، التي اقتحم خلالها مقاتلوا حماس جوا وبرا وبحرا مستوطنات في غلاف غزة، وقصفوا مدنا ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ؛ ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي على الأقل، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، وأسر أكثر من 200 شخصا.