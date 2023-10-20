بايدن: 20 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة خلال 48 ساعة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن شاحنات المساعدات الطبية والإغاثية ستدخل إلى قطاع غزة في غضون 24 إلى 48 ساعة.

وأضاف بايدن خلال لقائه مع وفد من رئاسة الاتحاد الأوروبي في العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ومصر أعلنتا التزامهما بفتح معبر رفح.

وتابع “أعتقد أن شاحنات المساعدات ستدخل لغزة خلال هذه الفترة” حسب الاتفاق المعلن بين الأطراف الثلاثة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الأعمال جارية لإصلاح معبر رفح، وأنه سيتم السماح لـ20 شاحنة فقط بالدخول لقطاع غزة.

وتفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، الجانب المصري من معبر رفح الذي يعد المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، ودعا إلى إدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى القطاع.

وفي اليوم الرابع عشر من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة اندلعت بعد عملية مباغتة لحركة “حماس”، تقول الأمم المتحدة إن سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة -نصفهم من الأطفال- أصبحوا على شفير كارثة.