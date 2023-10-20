“بدمك بتتحرر فلسطين”.. أب يودع طفله بعد استشهاده بقصف إسرائيلي على منزلهم في رفح (فيديو)

“بدمك وبدم الشهداء بتتحرر فلسطين”.. بهذه العبارة الحزينة ودع المواطن الفلسطيني علاء عفانة ابنه البالغ من العمر 5 أعوام الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي على منزل عائلة الجزار في مدينة رفح.

وقال عفانة موجهًا خطابه لجثمان ابنه الصغير قائلًا: “والله يابا غير بأمر الله تعالى نحرر فلسطين بدمك وبدم الشهداء.

ولليوم الرابع عشر على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على الأحياء المدنية في قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، فقد استشهد حتى الآن 4137 مواطنًا من بينهم 1661 طفلًا في حين بلغ عدد الجرحى 13162.