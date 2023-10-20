تيسير فهمي: الشعب الفلسطيني يُباد بمؤامرة من إسرائيل وأمريكا (شاهد)

انتقدت الفنانة المصرية تيسير فهمي طريقة تعاطي كثير من الدول الغربية مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف المدنيين.

وقالت فهمي في تصريحات للجزيرة مباشر، الخميس، “في دول بتكيل بمكيالين بتتكلم عن حقوق إنسان ومش شايفة حق الشعب الفلسطيني، شايفة الشعب يباد ومؤامرة تحاك ضده من إسرائيل وأمريكا ومعظم دول أوروبا ومع ذلك كلهم متخاذلين ومبيعملوش أي شيء لوقف العدوان ده”.

وأضافت أن “العدوان المرة دي مش بس عدوان غاشم زي كل مرة، لأ أنا بأقول إن في مؤامرة مش لإبادة الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لن يباد خالص، لكن هو لتصفية القضية الفلسطينية، أن ننسى يعني إيه فلسطين، وده مش هيكون”.

وتابعت: “مسألة النداء بتهجير الشعب الفلسطيني أو أهل غزة من بلدهم ولو مؤقتا، إسرائيل مش بتاعت مؤقتا، لأ دي خطة إن تتهجر فتتنسي زي بالضبط بناء البيوت الإسرائيلية والتفرقة بين الشعب الفلسطيني في قلب بلده الواحد”.

وقد استشهد 3785 شخصًا في قطاع غزة بينهم 1524 طفلًا على الأقل، حسب وزارة الصحة في غزة.

ودُمّرت أحياء بأكملها وتُركت بدون ماء أو طعام أو كهرباء، ونزح أكثر من مليون شخص منذ الحصار الذي فرضته إسرائيل في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة، الذي يخضع أصلًا لحصار بري وبحري وجوي منذ أن سيطرت حركة حماس على السلطة هناك 2007.

ومن جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس، إلى إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.