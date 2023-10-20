“حادث غير عادي”.. مقتل مستوطن على يد الجيش الإسرائيلي شمال النقب

قتل مستوطن إسرائيلي “خطأً” قرب بلدة تساليم بشمال النقب في جنوب إسرائيل مساء أمس الخميس، وذلك بحادث وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه “غير عادي”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي قتل مستوطنا خطأً، مساء الخميس قرب بلدة تساليم بشمال النقب، ووصفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الجمعة، الحادثة بأنها “غير عادية”.

وقالت الصحيفة “قُتل سائق بالرصاص بعد أن دخلت 3 مركبات رباعية الدفع منطقة إطلاق نار تابعة للجيش الإسرائيلي قرب تساليم، حيث كانت قوات الجيش تتدرّب”.

תקרית חריגה בדרום: טרקטורונים נכנסו לשטח אש, נהג נהרג מירי כוחות צה"לhttps://t.co/GUR318jdLV — מעריב אונליין (@MaarivOnline) October 20, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات بدأت إجراءات لاعتقال أصحاب تلك السيارات، وعند ما لم يتوقفوا أطلق الجنود النار عليهم، وهو ما أدى إلى إصابة أحد السائقين بجروح.

وقالت إن المصاب تلقّى العلاج الطبي الأوّلي في المكان من قبل القوات، ثم نقل بعد ذلك لتلقي العلاج بالمستشفى، لكن الأطباء أعلنوا وفاته لاحقا بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي تعليقه بأن الجيش الإسرائيلي “يشدد على أن هناك حظرا كاملا على دخول المدنيين إلى مناطق النار”.