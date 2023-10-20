“كلنا مشاريع شهداء”.. مشهد مؤثر لوالد شهيد في غزة (فيديو)

أظهر رجل فلسطيني من غزة ثباتا كبيرا في أحد مستشفيات القطاع بعد استشهاد ابنه جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، أول أمس الأربعاء.

توضأ الرجل وسجد شكرًا لله في مشهد أصاب كل من حوله بالذهول، وقال إن ابنه البكر (23 سنة) استشهد في العدوان الجاري على غزة، وإنه فقدَ ابنًا آخر من قبل.

وشدّ أب الشهيد أزر من استُشهد ذووهم في القصف، وأوصاهم في أحد ممرات المستشفى بالصبر والاحتساب، مكررا “كلنا مشاريع شهداء”.

وقال الرجل لأحد أهالي الشهداء “لا تبك أنت زلمة (رجل) قل إنا لله وإنا إليه راجعون”، وزاد ملقنًا من حوله دعاء الاحتساب “اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها”.

وأضاف أبو الشهيد “أرض جهاد هذه ورباط، كلنا في سبيل الله، شدّوا حيلكم”.

وصبّر الرجل من حوله بكلماته التي صدح بها، حتى أدهش المصابين وأهالي الشهداء والطاقم الطبي أيضا.

وتساءل “نحن لماذا نعيش؟ بكرة بياخذك بإيده وبيدخلك الفردوس الأعلى، الشهيد يشفع لـ70 فردا من أهل بيته”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ14 عدوانه على غزة بقصف المناطق السكنية.

وخلّف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، ولا تزال مئات الجثث تحت الأنقاض.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد للتحرك بريًّا إلى قطاع غزة.