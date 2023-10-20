شاهد: أم فلسطينية تودع أطفالها الثلاثة بعد استشهادهم في قصف إسرائيلي على غزة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مقطع “فيديو” يظهر وادع أم فلسطينية لأطفالها الثلاثة الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهر المقطع تجمع عدد من الأهالي حول 3 جثث لأطفال جميعهم دون سنة العاشرة، بعد أن سقطوا ضحايا نتيجة قصف استهدف منزلهم في مدينة غزة.

وتضمن “الفيديو” لحظات حزينة للأم المكلومة وهي تبكي وتقبّل أبناءها الواحد تلو الآخر قبلة الوداع بعد ما وضعوا في أكفانهم بانتظار الدفن.

ولليوم الرابع عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على الأحياء المدنية في قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، فقد استشهد حتى الآن 4137 مواطنًا من بينهم 1661 طفلًا في حين بلغ عدد الجرحى 13162.