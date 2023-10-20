فرنسا.. عطل في لافتة مطعم تحول اسمه إلى “حماس” والشرطة تهدد بإغلاقه

تفاجأ صاحب مطعم في فرنسا باقتحام رجال الشرطة محله، مساء الأربعاء، وتوجه له تهديدًا بإغلاق المطعم في حال لم يصلح اللافتة الضوئية التي تحمل اسمه.

وطلبت الشرطة والبلدية في مدينة فالانس، جنوب فرنسا، من صاحب المطعم الذي يحمل اسم “شاماس تاكوس” (ويُكتب بالأحرف اللاتينية Chamas Tacos) تصليح حرف “C” فيها الذي انطفأ فصار الاسم يُقرأ “hamas Tacos”، وهي الطريقة التي تُكتب بها كلمة (حماس) بالأجنبية.

ووثّق صاحب المطعم، وهو فرع محلي لشبكة الوجبات السريعة “شاماس تاكوس”، إنذار الشرطة له عبر مقطع “فيديو” لقي انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر عدد من الناشطين عن السخرية من رد فعل الشرطة الذي وصفوه بأنه “هوس”.

وحظي مقطع “فيديو” بشأن الواقعة نُشر على تطبيق “تيك توك” بنحو 1.3 مليون مشاهدة، وفيه سُمع أحد عناصر الشرطة البلدية وهو يقول “إذا تركتها هذا المساء، غدًا سيتعرض المطعم للإغلاق الإداري”.

ومكث موظفو البلدية في المطعم نحو ساعة تقريبًا إلى أن حضر مديره، الذي ما كان منه إلا أن أطفأ كليًا اللافتة المضاءة.

وقالت بلدية المدينة لوكالة “فرانس برس” إن “الشرطة تدخلت لأن جيرانًا وزبائن ومارة أبلغوا عن ذلك”، وأشارت البلدية إلى أنها فوجئت “بأن صاحب المطعم لم يتوقع حدوث المشكلة”، وأعربت عن ارتياحها إلى كونه يُجري “التصليحات اللازمة”.

وقادت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) معركة “طوفان الأقصى”، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجرت من خلالها اختراقًا غير مسبوق لمستوطنات غلاف غزة الشديدة الحراسة، وأسرت عشرات المستوطنين، وأسقطت قتلى بين جنود الاحتلال.