كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية وقذائف هاون على مستوطنات إسرائيلية (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الجمعة، أنها أطلقت عددا من الرشقات الصاروخية على إسرائيل؛ ردًّا على استهداف المدنيين والأحياء السكنية في قطاع غزة.

وقصفت القسام مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية، وأعلنت أنها قصفت أسدود المحتلة، كما استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “اكْفار عزة” بقذائف الهاون.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو للقصف الذي نفذته بقذائف الهاون، كما أعلنت أنها قصفت القدس المحتلة ردًّا على عدوان الاحتلال المستمر منذ 14 يوما، الذي تستهدف فيه طائراته النساء والأطفال والشيوخ.

ودَوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في مستوطنات غلاف غزة، وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنها دوت في مفلاسيم ونير عام أيضا، كما فعّلت سلطات الاحتلال صفارات الإنذار في بيت شيميش بالقدس.

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، تسجيل 4800 إصابة وصلت إلى المستشفيات الإسرائيلية منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينها 48 في حالة خطرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع عشر قصفه العنيف والمكثف لقطاع غزة المحاصر؛ مما أسفر حتى الآن عن أكثر من 3785 شهيدا وأكثر من 13 ألف جريح، ولا تزال مئات الجثث تحت الأنقاض.

وتنتظر أول شحنة إغاثة على أبواب معبر رفح على أمل الدخول، اليوم الجمعة، إلى القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مطبقا منذ 16 سنة، وقطعت عنه الماء والكهرباء بشكل كامل منذ نحو أسبوعين.