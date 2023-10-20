لطفي بوشناق: العدوان على غزة أيقظ الشارع وأتوقع شيئا جللا في المنطقة العربية (فيديو)

قال الفنان التونسي لطفي بوشناق إن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة وما تبعه من تطورات سياسية “أيقظ الشارع العربي من المحيط إلى الخليج”، مشيرًا إلى أن المظاهرات الشعبية الحاشدة أكدت أن “قضية فلسطين والقدس لا زالت حاضرة في ضمير الأمة”.

وأضاف بوشناق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الخميس، أن الهجوم على غزة كان بمثابة “القطرة التي أفاضت الكاس” مؤكدًا أن خروج الحشود الكبيرة من المتظاهرين في جميع العواصم العربية والدولية بما في ذلك العاصمة الأمريكية واشنطن وباقي العواصم الغربية مثل باريس ولندن وبرلين يؤكد أننا بصدد مرحلة جديدة في تاريخنا العربي.

وقال “أتوقع أن يحدث شيء جلل في المنطقة العربية خلال الأيام المقبلة”.

منشور بلغات عدّة.. الفنان التونسي #لطفي_بوشناق يعلن تخليه عن لقب " #سفير_النوايا_الحسنة" لدى الأمم المتحدة احتجاجًا على "الصمت الرهيب" للمنظمة جراء ما يحدث في #فلسطين pic.twitter.com/FyliuGLV68 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2023

وشجب بوشناق صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه ما يقع في قطاع غزة. مشددًا على أن هذا الصمت “غير مقبول حيث لا حركة ولا موقف ولا حتى بيان إدانة”.

وأضاف متسائلًا “لماذا الأمم المتحدة لا تحرك ساكنًا في وجه الحصار وقطع الماء والكهرباء وقصف المستشفيات في غزة؟”.

وكان بوشناق قد أعلن الأربعاء، تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.

وبرّر بوشناق قراره، في تدوينة نشرها عبر “فيسبوك”، بأنه تعبير عن احتجاجه على “الصمت الرهيب من قبل هذه المنظمة” تجاه ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين.