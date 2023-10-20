محمد نزال: مبادلة الجنود الإسرائيليين لدى “حماس” ستكون مقابل كل أسرانا في سجون الاحتلال (فيديو)

قال محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة “تريد مبادلة الأسرى الإسرائيليين لديها بجميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بما في ذلك الأسيرات”.

وأضاف نزال في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن (حماس) لا تريد الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين، لكنها تطالب بوقف العدوان على القطاع حتى يتم التوصل لعملية تبادل ناجحة.

وكشف نزال عن وجود اتصالات عدة مع بعض الدول العربية بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، مؤكدًا أنه تم إبلاغ هذه الدول بأن الحركة تشترط القيام بعملية تبادل شاملة مع ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح هذه العملية.

وقال: لا يمكن الشروع في عملية تبادل للأسرى وجيش الاحتلال يقصف الأحياء المدنية على مدار الساعة.

وأوضح القيادي في (حماس) أن “إسرائيل ترفض الهدنة، كما ترفض إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية للقطاع بالرغم من موافقة الولايات المتحدة الأمريكية”.