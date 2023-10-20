مدن عربية تنتفض للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

خرجت مظاهرات حاشدة في دول عربية، عقب أداء صلاة الجمعة، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة وتنديدًا بالقصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ففي مصر، احتشد مئات المصلين في ساحة الجامع الأزهر بالعاصمة القاهرة، ورددوا هتافات بينها “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

كما خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين فى العاصمة المصرية القاهرة وجميع المحافظات المصرية، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا لتهجيره خارج أرضه، والمحافظة على الأمن القومي المصري.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية من بينها “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، ورفعوا لافتات كُتبت عليها “فلسطين”، والأعلام المصرية والفلسطينية.

"شعب سيناء بالمرصاد، نصر وعزة واستشهاد".. مظاهرات داعمة لفلسطين من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء pic.twitter.com/Px1S9T6wlx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 20, 2023

وفي العاصمة القطرية الدوحة، شهدت ساحة جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، عقب صلاة الجمعة، وقفة لدعم غزة وهتافات تضامنية مع فلسطين.

كما شارك آلاف الأردنيين في العاصمة عمّان، في فعاليات تضامنية مع غزة، بالتزامن مع مرور نحو أسبوعين على بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وهتف المشاركون “فلسطين فلسطين.. شعبك حر ما بلين”، و”يا فلسطيني يا حبيب.. اضرب اضرب تل أبيب”، و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، وغيرها من الهتافات. كما دعوا في هتافاتهم إلى “إغلاق سفارة إسرائيل بعمان”.

من جانب آخر طافت شوارع العاصمة العراقية بغداد والمحافظات بعد أداء صلاة الجمعة، مسيرات جماهيرية شعبية لنصرة ودعم القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة.

وتخلل هذه المظاهرات والتجمعات، هتافات تطالب بالقصاص من “الكيان الصهيوني والتنديد بجرائمه الشنيعة” والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

أما الجزائر، فقد عجت فيها شوارع العاصمة، ومحافظة قسنطينة كبرى مدن شرق البلاد، بمسيرات مؤيدة لفلسطين ومُدينة للقصف الإسرائيلي لغزة، حيث خرج مئات الجزائريين نساءً ورجالا في مسيرة من الشارع الرئيسي المؤدي إلى ساحة “أول ماي” بالعاصمة.

وردد المشاركون في المسيرة متلحفين بـ”الكوفية” الفلسطينية وحاملين الأعلام الفلسطينية، “فلسطين الشهداء”، و”الجزائر تلبي نداء المقاومة”، و”الجزائر تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية”.

وشارك في المسيرة قادة أحزاب سياسية مثل “حركة مجتمع السلم”، و”جيل جديد” وغيرهما.

وشارك مئات الموريتانيين، في احتجاجات أمام سفارات دول أجنبية بالعاصمة نواكشوط، رفضًا للعدوان الإسرائيلي، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا مطالبين بوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وسلم المتظاهرون رسائل لسفارات الدول طالبوا فيها بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.