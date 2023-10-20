هنية: أمريكا فشلت في فرض خطة التهجير والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه (فيديو)

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الإدارة الأمريكية “فشلت فشلا ذريعا في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان على غزة وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول خطة التهجير”.

وأضاف هنية في كلمة خاصة بشأن تطورات الحرب على غزة، الخميس، أنه بالرغم من “الضغوطات والإغراءات” فإن الموقف العربي والإسلامي سواء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أو على مستوى اللقاءات الثنائية، فإنه “لا أحد يقبل بخطة التهجير الإسرائيلية المغطاة أمريكيا”.

وتابع هنية “الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ووطنه ويرفض التهجير والوطن البديل”، داعيا جميع العرب إلى “إسناد هذا الموقف والثبات عليه”.

هنية للعالم: ندعوكم للنفير العام الجمعة تحت عنوان "ليتوقف العدوان على غزة ولا للتهجير أو الوطن البديل"#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/XoZcNjNgno — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2023

وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من “أن المعركة في غزة قد تتحول إلى معركة إقليمية إذا أصر العدو على سياسة التقتيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ”.

وطالب هنية بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى “أهلنا في قطاع غزة لأنهم يواجهون كارثة إنسانية بسبب الوحشية النازية الصهيونية”، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى ضرورة الزحف نحو الحدود والتفكير من خارج الصندوق بهدف “فرض معادلات جديدة تتجاوز قانون المرحلة”.